Комиссия по землепользованию и застройке Санкт-Петербурге дала согласие на повышение предельной высоты части территории жилого комплекса «Балтийская жемчужина». Она увеличится с 18 до 45 м.

Это касается участка, где планируется возведение храма великомученика Дмитрия Солунского. Как поясняет Санкт-Петербург.Ру, по проекту колокольня храма достигнет 45 м, что делает ее высотной доминантой территории.

Колокольню до конца года должны включить в схему зон доминантной застройки Петербурга, а затем будут учитывать при следующих изменениях Правил землепользования и застройки города.

Напомним, ранее жители «Балтийской жемчужины» выступали против строительства храма на территории жилого комплекса. Они собирали подписи под обращением к губернатору. Рассмотрение вопроса максимальной высотности застройки ЖК в комиссии по землепользованию инициировала депутат ЗакСа Петербурга Оксана Дмитриева.