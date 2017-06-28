В честь открытия российско-китайского культурного фестиваля в городе Дуннине китайские кондитеры изготовили торт «Медовик» весом в 1 т. Торжественно разрезали угощение в честь открытия выставки русских товаров, где присутствовала делегация из Уссурийска.

Кондитерское изделие в диаметре составляет 5,8 м. Готовили изделие небольшими кусочками по русскому рецепту почти пять дней 18 человек, чтобы потом собрать в огромный торт, сообщает ИА UssurMedia.

Российско-культурный фестиваль в Дуннине проходит впервые. Открытие мероприятия прошло 27 июня. На нем выступили творческие коллективы Приморья, в том числе и воспитанники Приморского краевого колледжа культуры, которые станцевали перед зрителями чечетку.