Омские следователи задержали руководителя областного центра игровых видов спорта, подозреваемого хищении бюджетных средств. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, подозреваемый в течение нескольких лет злоупотреблял доверием сотрудников и использовал подложные документы для хищения более 2,4 млн рублей, начисленных в виде заработной платы некоторым сотрудникам учреждения.

Накануне фигурант дела был задержан. Следствие намерено обратиться в суд для избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу, передает Сибирское агентство новостей.

Омский областной центр игровых видов спорта является подведомственным учреждением регионального министерства по делам молодежи, физкультуры и спорта. Организация ведет подготовку профессиональных команд, высококвалифицированных спортсменов и спортивного резерва по игровым видам спорта.