Масштабная хакерская атака, которой подверглись ряд компаний и организаций в различных странах мира, производилась с помощью новой модификации трояна-шифратора Petya.C., это не последнее массовое заражение, сказал «Известиям» руководитель отдела технического маркетинга ESET Russia Алексей Оськин.

«Антивирусные продукты ESET детектируют эту версию с 14:30 27 июня с названием Win32/Diskcoder.C Trojan. За последние несколько месяцев это уже второе массовое заражение с использованием уязвимостей операционной системы Microsoft Windows, о которых стало публично известно несколько месяцев назад. Несмотря на то, что компания Microsoft достаточно давно выпустила обновления, закрывающие данные уязвимости, не все пользователи установили их и до сих пор подвержены заражению подобным вирусам», — отметил собеседник «Известий».

Поэтому это не последнее массовое заражение и такие атаки могут повторится в будущем, отметили в ESET Russia.