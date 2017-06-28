Центробанк рекомендовал некредитным финансовым организациям — управляющим компаниям, негосударственным пенсионным фондам и МФО — предупреждать на своих сайтах потребителей о появлении мошенников. Злоумышленники все чаще копируют официальные ресурсы НФО. Об этом говорится в письме председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной (копия есть у «Известий»), которое на этой неделе было разослано участникам рынка. Цель мошенников — получение персональных данных россиян. Сами НФО в такой ситуации могут понести серьезные убытки, следует из письма. ЦБ также рекомендовал некредитным финорганизациям сообщать регулятору о выявленных фактах мошенничества: у Банка России есть право блокировать мошеннические ресурсы. Эксперты поддержали инициативу регулятора.

В письме Эльвиры Набиуллиной отмечается, что число сайтов, копирующих официальные ресурсы МФО, УК и НПФ, заметно выросло в последнее время.

"Доменные имена и стиль этих сайтов, как правило, имеют сходство с именами официальных сайтов НФО, а содержание — в том числе использование товарных знаков и знаков обслуживания— прямо указывает на их принадлежность к соответствующим НФО, — подчеркнул регулятор. — При этом посетителям указанных сайтов предоставляются заведомо ложные банковские реквизиты и контактная информация для получения персональных данных потребителей финансовых услуг, перевода денежных средств и иных действий".

Регулятор указал, что использование реквизитов, ключей электронной подписи, личного кабинета, указанных на сайтах-двойниках, а также заключение каких-либо соглашений и перевод денежных средств по ложным банковским реквизитам связаны с риском для потребителей финансовых услуг и может привести к получению ими убытков.

Поэтому ЦБ рекомендовал УК, НПФ и МФО предупреждать граждан о сайтах-подделках и сообщать регулятору о фактах мошенничества.

В прошлом году FinCERT (подразделение по борьбе с кибермошенниками при ЦБ) заблокировал 1601 мошеннический сайт.

— К сожалению, стоит констатировать, что проблема действительно существует, — отметил член президиума саморегулируемой организации «Мир», гендиректор микрофинансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов. — До недавнего времени мошенники "клонировали" в основном защищенные страницы банков, предназначенные для подтверждения совершения платежа с целью получения данных банковских карт, однако по мере развития рынка микрокредитования активизировались и в новом направлении.

Руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский назвал письмо ЦБ «очень своевременным».

— Мы постоянно отслеживаем подобные случаи и неоднократно сталкивались с сайтами-двойниками, которые стилистически повторяют наш сайт или используют сходные имена, — уточнил Николай Швайковский. — Как правило, все ситуации мы успешно решали в частном порядке. Данную рекомендацию ЦБ, разумеется, мы будем выполнять и допускаем, что подобный информационный сервис может быть создан на базе одной из саморегулируемых организаций (СРО).

По словам Александра Шустова, клонирование сайтов НФО, в отличие от банков, одинаково негативно сказывается и на клиентах, и на самих организациях.

— Целью мошенников часто является не только получение персональных данных граждан, но и нанесение репутационного ущерба участникам рынка и недобросовестное получение конкурентных преимуществ за счет паразитирования на чужом успешном бренде, — пояснил Александр Шустов. — Такие случаи, когда маргинальные участники рынка или мошенники используют сайты-клоны, доменные имена и наименования, схожие до степени смешения с теми, что используют крупнейшие участники рынка, учащаются. Обе проблемы — использование чужого бренда и клонирование сайтов НФО — по сути имеют общие корни и чаще всего наносят ущерб и клиентам, и добросовестным участникам рынка.

Александр Шустов заверил, что МФО будут скурпулезно выполнять рекомендации ЦБ.

По словам гендиректора МФО MoneyMan Бориса Батина, компания регулярно осуществляет мониторинг интернет-пространства на наличие сайтов-двойников, которые используют максимальное сходство с легальными компаниями.

Главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов отметил, что на сайте компании уже размещено информационное письмо с предупреждением о новом виде мошенничества.