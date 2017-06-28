Председатель СФ Валентина Матвиенко назвала возможный импичмент главы ПАСЕ Педро Аграмунта бессмысленным.

Об этом она заявила журналистам, комментируя изменения в регламенте этой парламентской структуры.

«Это пример того, когда изменения в регламент принимаются исходя из политических соображений под давлением… русофобского слоя в ПАСЕ. Это не красит эту организацию, это не является примером демократического развития этой структуры», — сообщила Матвиенко «Известиям».

Она добавила, что срок полномочий Педро Аграмунта истекает в январе и потому в его отставке нет смысла, если это не акт демонстрации политиканства в адрес человека, который позволил себе иметь свою точку зрения.