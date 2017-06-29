Принц Уильям и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выменивали голоса перед выборами организатора чемпионата мира-2018. Об этом стало известно из доклада экс-главы следственной группы комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии, который во вторник был полностью опубликован на официальном сайте организации. Теперь расследованием этой истории может заняться комитет по этике ФИФА, наделенный полномочиями отстранения должностных лиц и общественных организаций от футбольной деятельности.

В докладе американского юриста сказано, что первые лица Великобритании вели переговоры с Чон Монджуном, который на тот момент был главой федерации футбола Южной Кореи и вице-президентом ФИФА. Речь шла об обмене голосами на выборах страны — хозяйки ЧМ-2018 (выборы стран — организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 годов прошли 2 декабря 2010 года).

Как отмечается в отчете, глава заявочной кампании Великобритании Джефф Томпсон рассказал, что он вместе с Кэмероном и принцем Уильямом встречался с Чон Монджуном в одном из отелей Цюриха перед выборами. Премьер-министр Кэмерон попросил Монджуна проголосовать за британскую заявку на ЧМ-2018, тот ответил, что поступит так, если Томпсон отдаст свой голос за корейскую заявку на ЧМ-2022, и тот согласился.

Таким образом, в докладе Гарсии констатирован факт наличия неправомерного сговора перед выборами, что является строгим нарушением правил ФИФА.

— Этим делом должен заняться комитет по этике ФИФА, — рассказал «Известиям» экс-глава московского офиса ФИФА Валерий Чухрий. — Неправомерный сговор — это очень серьезное нарушение. Какие могут последовать санкции? Все уличенные в возможном сговоре лица могут быть отстранены от занятия футбольной деятельностью, как это ранее случилось с Зеппом Блаттером и Мишелем Платини. Монджун уже дисквалифицирован (в октябре 2015 года корейский функционер был отстранен от футбольной деятельности на пять лет). Теперь подобная участь может ждать и англичан. Что касается футбольных федераций Англии и Южной Кореи, то доказать их причастность к данному сговору будет очень сложно.

Доклад Гарсии был передан в ФИФА в ноябре 2014 года. Согласно уставу ФИФА, результаты расследования должны держаться в тайне, поэтому оглашено было лишь окончательное решение: «ФИФА не выявила никаких нарушений в выборах стран — хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022».

Гарсия требовал опубликовать весь 350-страничный отчет, а после отказа со стороны руководства ФИФА подал в отставку. Английские СМИ, неудовлетворенные «закрытостью» ФИФА, на протяжении нескольких лет регулярно обвиняли Катар и Россию в нечестной борьбе на выборах. Глава английской футбольной ассоциации (FA) Грэг Дайк и вовсе назвал итоги работы Гарсии «фарсом». Интересно, что именно английская заявка была главным конкурентом России на выборах ЧМ-2018.

По словам почетного президента Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова, этой ситуации не стоит придавать особого значения.

— При голосовании Англия получила всего два голоса в первом туре и выбыла из борьбы за право провести ЧМ-2018, — рассказал «Известиям» Вячеслав Колосков. — Возможно, один из этих голосов был от Южной Кореи. Кто-то где-то с кем-то встречался, о чем-то разговаривал… Английские СМИ, обидевшись на весь мир, постоянно пытались обвинить нас в подобных сговорах. 2 декабря мы выиграли выборы, а уже на следующий день стали появляться статьи о якобы подкупах делегатов с нашей стороны. Это смешно. Я никогда не скрывал, что перед выборами встретился со всеми 22 членами исполкома ФИФА. Это работа заявочного комитета. Мы никого не подкупали, не агитировали, а просто объясняли преимущества нашей заявки. Теперь эти голословные обвинения вернулись англичанам бумерангом. Как говорится, у кого что болит… В этой ситуации надо сохранить хладнокровие. Все ждут, что мы вступим в дискуссию, но этого не будет.

Напомним, что Россия выиграла право принимать у себя ЧМ-2018 во втором туре, набрав 13 голосов. У совместной заявки Испании и Португалии было семь голосов, у заявки Голландии и Бельгии два голоса.