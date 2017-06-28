Акционерное общество из Усть-Майского района Якутии без лицензии выкопало песок на 49 млн рублей для строительства дороги «Амга».

Нарушения выяснились в ходе прокурорской проверки на соблюдение природоохранного законодательства. Установлено, что акционерно общество нарушило Закон РФ «О недрах». Добытый в незаконных карьерах песок и песчано-гравийная смесь относятся к общераспространенным полезным ископаемым, сообщает ИА YakutskMedia.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело, в рамках которого сейчас проводятся следственные мероприятия. В составе преступления незаконный доход, полученный от добычи песка для строительства, рассматривается, как особо крупный. Прокуратура Усть-Майского района продолжает контролировать расследование.