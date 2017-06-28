В России по итогам 2017 года будет построено более 6 млн кв.м жилья в рамках программы строительства 60 микрорайонов в 32 регионах страны. Об этом заявил глава Минстроя РФ Михаил Мень по итогам заседания президиума президентского Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, передает «Интерфакс».

По его словам, участники заседания обсуждали проект «Ипотека и арендное жилье», который подразумевает развитие инфраструктуры для будущих микрорайонов комплексного освоения территорий за счет федеральных средств.

«Я докладывал председателю правительства о том, как в этом году идет освоение этих средств, напомню, это 20 млрд из федерального бюджета», — рассказал Михаил Мень.

К концу года в России планируется построить 120 км внутриквартальных дорог, что очень важно для инфраструктуры, уточнил министр. Кроме того, в новых микрорайонах будет построено 80 объектов социальной инфраструктуры, среди которых 44 детских сада, 26 школ, четыре учреждения здравоохранения и четыре совмещенных детских сада и школы.