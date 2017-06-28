Матвиенко: закон о реновации будет под контролем Совфеда
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что исполнение закона о реновации ветхого жилья в Москве будет контролироваться верхней палатой парламента, а также правительством города.
«Этот проект будет под контролем гражданского общества, Совета Федерации, московского правительства», — отметила она.
Сегодня Совфед единогласно одобрил закон о реновации жилого фонда Москвы. Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент.