Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что исполнение закона о реновации ветхого жилья в Москве будет контролироваться верхней палатой парламента, а также правительством города.

«Этот проект будет под контролем гражданского общества, Совета Федерации, московского правительства», — отметила она.

Сегодня Совфед единогласно одобрил закон о реновации жилого фонда Москвы. Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент.