Тесты на безопасность провалили 120 жилых высоток в Британии
Проверку на пожарную безопасность в Великобритании не прошли 120 жилых высотных домов.
Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.
«Проблемы не только в облицовке зданий, но и в других нарушениях», — цитирует ее «РИА Новости».
Но при этом она подчеркнула, что облицовка, использовавшаяся при ремонте сгоревшего здания Grenfell Tower, не отвечала государственным стандартам.
Ранее сообщалось, что в стране началась масштабная проверка всех 600 высотных жилых домов, после того как в Лондоне один из них сгорел.
Напомним, что при пожаре 24-этажного жилого дома Grenfell Tower погибли 79 человек.