Проверку на пожарную безопасность в Великобритании не прошли 120 жилых высотных домов.

Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.

«Проблемы не только в облицовке зданий, но и в других нарушениях», — цитирует ее «РИА Новости».

Но при этом она подчеркнула, что облицовка, использовавшаяся при ремонте сгоревшего здания Grenfell Tower, не отвечала государственным стандартам.

Ранее сообщалось, что в стране началась масштабная проверка всех 600 высотных жилых домов, после того как в Лондоне один из них сгорел.

Напомним, что при пожаре 24-этажного жилого дома Grenfell Tower погибли 79 человек.