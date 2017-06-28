Экс-солист поп-группы «Иванушки International» Олег Яковлев госпитализирован из-за двустороннего воспаления легких. Об этом сообщила близкая подруга певца модель Анна Калашникова.

По ее словам, артист находится в реанимации в тяжелом состоянии и подключен к искусственной вентиляции легких из-за проблем с дыханием, сообщает «Дни.Ру». Издание отмечает, что на недавнем фото Яковлева в соцсети Instagram он в белом халате и со стетоскопом поздравил врачей с профессиональным праздником, поблагодарив медиков, благодаря которым он «жив и здоров». Это может указывать на то, что у артиста давно имеются проблемы со здоровьем.

Ранее «Известия» сообщали о госпитализации Олега Яковлева в одну из столичных клиник в тяжелом состоянии.