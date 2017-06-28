Информационные системы Совета Федерации не пострадали от вчерашней кибератаки, сайт работает в штатном режиме. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Всё работает бесперебойно, это надежно защищено ФСО», — сказала Матвиенко.

Во вторник глобальная атака вируса-вымогателя Petya поразила IT-системы многих мировых компаний. Основными объектами вредоносной программы стали нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании, среди которых российские «Роснефть» и «Башнефть», а также украинские Ощадбанк, Mars, «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго». По данным антивирусной лаборатории ESET, Украине был нанесен наибольший ущерб. Также, согласно рейтингам, на втором месте среди пострадавших стран — Италия, на третьем — Израиль.

Программа блокирует запуск операционной системы на зараженном компьютере и данные на жестком диске, после чего требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную $300.