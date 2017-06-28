На Кремлевском валу в Рязани образовалась яма на проезжей части. Сейчас там перекрыто движение.

ЧП произошло вечером 27 июня, напоминает РИА «7 новостей». Причиной случившегося стало повреждение канализационного коллектора. Ликвидацией последствий повреждения сейчас занимаются специалисты Водоканала.

По предварительным данным, работы продлятся до конца дня. Ремонтники обещают не допустить отключения воды в жилых домах. Сейчас угроза дальнейшего обрушения тротуара и проезжей части уже ликвидирована.

В администрации города обращают внимание на то, что на время проведения работ участок дороги в историческом центре Рязани полностью перекрыт.