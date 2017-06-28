Отпуск в загруженном графике президента России Владимира Путина пока не запланирован. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, ему известно о расписании деятельности Путина до сентября. Информация об отдыхе российского президента зависит от его перспективного рабочего графика, отметил пресс-секретарь.

«Отпуска пока в графике не прослеживается, график достаточно интенсивный», — цитирует официального представителя Кремля «РИА Новости».

Владимир Путин не брал отпуск и в прошлом году, даже для того чтобы отметить 63-й день рождения. Президент отправился вместо этого с рабочей поездкой в Сочи. Вечером Путин вышел на лед и принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги, напоминают «Дни.Ру».

Дмитрий Песков также рассказал о своих планах на лето, отметив, что надеется уйти в отпуск в августе.