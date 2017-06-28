Реконструкция стадиона «Локомотив» в Ростове-на-Дону, который станет тренировочной площадкой ЧМ-2018, закончится к декабрю. Работы начались в 2016 году.

Как пишет RostovGazeta, на арене появится новое футбольное поле с искусственным газоном, новый спортивный комплекс, велотрек и зал для игровых видов спорта — гандбола, волейбола и мини-футбола.

Также в настоящее время идет ремонт на стадионе «Труд». Власти заверили, что там останутся легкоатлетические дорожки. Ранее горожане возмутились, что после реконструкции лишатся единственной арены для бега. Завершить работы на объекте планируется к лету 2018 года.