Серьезное ДТП произошло в Томпонском районе Якутии. Автомобиль «Урал» перевернулся при переправе на реке Дыба. В воду попали 100 л дизельного топлива.

Автомобиль пытался переправиться через реку с самодельной емкостью в кузове, когда его снесло течением. В результате «Урал» перевернулся. Несмотря на то что самодельная емкость не пострадала, дизельное топливо попало в воду из бензобака автомобиля, сообщает ИА YakutiaMedia.

Сотрудники полиции и районная инспекция охраны природы, которые оперативно прибыли на место происшествия, рассмотрели инцидент и передали информацию о загрязнении речной воды в Ленское территориальное управление Росрыболовства.