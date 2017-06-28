Компания ООО «Девицкий бройлер» построит в Семилукском районе Воронежской области комплекс по производству шампиньонов. Об этом сообщил замдиректора компании Олег Польшин.

По его словам, проект начнут реализовывать уже этой осенью. В строительство комплекса планируется инвестировать порядка 200–240 млн рублей. Мощность предприятия должна составить 3 тыс. т грибов в сутки и 1,5 тыс. т в год. Выращивать шампиньоны будут на участке площадью 47 га. Оборудование для работы комплекса закуплено в полном объеме.

Как сообщает ИА «Абирег», к настоящему времени на территории будущего предприятия начал работу компостный завод, специализирующийся на производстве высококачественного компоста для выращивания шампиньонов, мощностью 7,5 тыс. т в год.

Компания ООО «Девицкий бройлер» зарегистрирована в поселке Орлов Лог Семилукского района в мае 2014 года. Основной вид деятельности — выращивание грибов и трюфелей. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Единственным собственником является Елена Калйонджу. Возглавляет компанию Алексей Новиков.