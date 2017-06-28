«Газпром» рассматривает различные варианты работы в Турции, не исключается возможность полного ухода с турецкого рынка уже в этом году, сообщил «Комерсантъ».

Нефтегазовый холдинг ранее заявлял о намерении выйти из компании Promak, которая владеет 60% в двух импортерах российского газа в Турцию — Enerco и Avrasy. Газпромбанку принадлежат 40% акций. В начале июня зампред правления «Газпрома» Александр Медведев сообщал о сложностях на турецком рынке.

«События на турецком рынке носят сложный характер, в том числе в связи экономической ситуацией в Турции, потому что последние политические события очень сильно повлияли на курс турецкой лиры. Кроме того, цены остаются регулируемыми, действует механизм субсидирования для газа, который продает компания Botas, поэтому фактически свободного рынка, несмотря на то, что был принят газовый закон, как не было, так и нет», – сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что уход с турецкого газового рынка существенно не скажется на «Газпроме» и сотрудничество с турецкими партерами все равно будет продолжено, но будут рассматриваться другие модели совместной работы.