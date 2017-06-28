Уголовное дело по факту нахождения малолетнего ребенка в раскаленной от жары машине в Томске взято на контроль центральным аппаратом Следственного комитета. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«По данному факту по инициативе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Томской области уголовное дело, возбужденное органами регионального УМВД по ст.125 УК РФ (оставление в опасности), принято в производство регионального следственного управления СКР для дальнейшего расследования. Расследование уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате СКР», - сказала Петренко.

В понедельник возле торгового центра города Томска прохожие увидели плачущего младенца 8-9 месяцев, который находился в машине на солнечной стороне улицы в жаркую погоду. Очевидцы не смогли найти владельца автомобиля и приняли решение разбить стекло и вытащить ребенка.

В ходе расследования следователи допросят свидетелей произошедшего и назначат судмедэкспертизу для установления возможных последствий для здоровья малыша после длительного пребывания в авто.