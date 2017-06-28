Президент США Дональд Трамп обвинил издание The New York Times в публикации материалов о нем, которые не соответствуют действительности.

«The New York Times пишет обо мне одну лживую историю за другой. Они даже не позвонят, чтобы сверить факты», — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

По словам Дональда Трампа, в СМИ появилась информация, что он якобы в недостаточной степени занимается проблемами здравоохранения.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Дональд Трамп на встрече с сенаторами от Республиканской партии заявил, что они были очень близки к принятию законопроекта, который аннулирует закон о доступном здравоохранении, но попытки провести ускоренную процедуру голосования провалились.