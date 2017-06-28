В столице началось строительство на участке Второго кольца метро от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская». Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

По его словам, на южном участке Второго кольца появятся три станции: «Улица Новаторов», «Воронцовская» и «Севастопольский проспект». Общая протяженность участка составит 6,8 км.

«Кроме этого, в составе участка планируется провести реконструкцию уже действующего радиуса между станциями «Каховская» и «Каширская», — пояснил Андрей Бочкарев.

Рабочие приступили к оборудованию стройплощадок и устройству подъездных путей для техники. Кроме того, началась перекладка инженерных коммуникаций.

По контракту все работы должны быть завершены в декабре 2019 года.