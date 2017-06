Видеоролик с мяукающими гепардами стал новым интернет-хитом. За сутки опубликованное в аккаунте Hoewever в Twitter ролик набрал 87 тыс. лайков и 56 тыс. перепостов. На кадрах видеоролика три гепарда, чье внимание привлекли люди в машине, мяукают и урчат на камеру.

«Я и не знал, что гепарды умеют мяукать. Все время думал, что они рычат. Вся моя жизнь была ложью», - сообщил автор видеоролика в соцсети.

I didn't know cheetahs meow I've always thought they roar my whole life has been a lie pic.twitter.com/Zbo8bDVTS6