ДТП с участием легкового и грузового автомобилей произошло в Невельском районе Псковской области. В результате пострадали четыре человек, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по региону.

По информации ведомства, авария произошло во вторник, 27 июня, на 14 км грунтовой дороги Усвяты — Стеревнево. По предварительным данным, 47-летний водитель ГАЗ-3110 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в автомобиль «КамАЗ».

Травмы различной степени тяжести получили водитель и три пассажира ГАЗа: 59-летний, 55-летний и 33-летний мужчины. Все пострадавшие доставлены в Невельскую больницу, передает Псковское агентство информации.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.