Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что необходимо повысить прозрачность строительной отрасли, чтобы на рынке остались только порядочные и финансово крепкие компании.

Об этом глава правительства заявил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Важно повышать прозрачность самой строительной отрасли. На рынке должны работать профессиональные, финансово устойчивые, приличные, порядочные строительные компании», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что покупатели жилья, для которых это зачастую последние деньги, должны быть защищены.

При этом он напомнил про законопроект о создании фонда для защиты прав участников долевого строительства, который уже принят в первом чтении.