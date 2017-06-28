Магаданскую телевышку покрасят антикоррозийным покрытием и обновят иллюминацию. Работы планируют начать уже этим летом и завершить до холодов.

Сейчас старую подсветку уже демонтировали. Сделано это для дальнейшей покраски железных опор. Покрытие выбрали антикоррозийное, которое позволит предотвратить разрушение конструкции. По требованиям аэронавигации башню выкрасят в красно-белые цвета, сообщает ИА MagadanMedia.

Работы по замене иллюминации начнутся сразу после покрасочных. От прошлой модели оформления сильно отступать не будут, в универсальном режиме останутся светодиодные линии контуров конструкции. Также добавят праздничный режим, который дополнят снежинки, световой дождь, стробоскопные лампы и другие элементы. Иллюминация будет выполнена в спокойных тонах: зеленом, голубом и желтом.