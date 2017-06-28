По факту гибели мотоциклиста в ДТП на Кутузовском проспекте возбуждено уголовное дело, предполагаемый виновник задержан. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУМВБ по Москве.

«Предполагаемый виновник ДТП задержан в порядке 91 статьи УПК РФ. Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — цитирует ТАСС слова представителя пресс-службы.

В понедельник в час ночи автомобиль Mercedes и мотоцикл Yamaha столкнулись на Кутузовском проспекте возле дома 48. Байкер, 23-летний москвич, скончался в больнице от полученных травм. По предварительным данным, виновником ДТП является водитель автомобиля, в котором находились студенты МГИМО. 20-летний молодой человек на большой скорости сбил мотоциклиста, после чего скрылся с места преступления, зацепил остановку и вылетел в кювет.

В столичном вузе выразили готовность предоставить всю необходимую информацию правоохранительным органам, однако считают, что еще рано говорить о возможных административных мерах наказания до выяснения обстоятельств дела.