В «Геликон-опере» впервые поставили оперу Джузеппе Верди «Трубадур». Режиссер Дмитрий Бертман предложил зрителю новое прочтение классики, перенеся действие из Испании в Сирию. Трагическая история о братоубийстве превратилась в размышление о вечно воюющем человечестве.

Дмитрий Бертман не скрывал, что выбор произведения обусловлен возможностью столь удачно его «осовременить».

— Мы обратились именно к этому шедевру Верди, потому что сегодня он может прозвучать по-новому и чрезвычайно современно , — рассказал худрук театра. — Сегодня в мире происходит самое страшное — люди убивают друг друга. Это ненормально, ведь все мы — братья. Именно на этом мы сделали акцент в нашем спектакле.

Основная декорация спектакля представляет собой железные помосты-лестницы, расположенные в три ряда. Они поднимаются и опускаются, превращаясь то в горы, то в пространство монастыря, то в дворцовые интерьеры, а то и в тюремные застенки.

Дворец Леоноры стилизован под знаменитую арку в разрушенной Пальмире. Артисты хора, изображающие воинов, одеты в белоснежную форму арабской армии. А когда события разворачиваются в пустыне, они надевают солнцезащитные очки.

Для максимального погружения в атмосферу спектакля в фойе театра открыта выставка «Война и… мiръ?». Снимки из Алеппо и Пальмиры фотокорреспондентов Валерия Мельникова, Ильи Питалева, Михаила Воскресенского и Михаила Алаеддина призваны создать необходимый исторический контекст.

К счастью, постановочные эксперименты не сказались на качестве музыкальной составляющей. За ее уровень отвечал испанский маэстро Оливер Диаз, главный дирижер мадридского Театра де ла Сарсуэла. Он имеет обширный опыт работы с вердиевскими партитурами.

— Когда мне предложили делать эту оперу в Москве, я ответил, что для исполнения потребуются лучшие певцы, — поделился с «Известиями» Оливер Диаз. — И для меня стало сюрпризом, когда Дмитрий Бертман написал мне, что у него есть три состава на главные партии. А еще больше я был поражен, когда приехал в Москву и услышал голоса этих исполнителей. Они великолепны! Настоящие профессионалы.

В премьерной постановке графа ди Луна исполнил Михаил Никаноров, Леонору — Алиса Гицба, Азучену — Ксения Вязникова, Феррандо — Дмитрий Скориков. Партию трубадура Манрико режиссер поручил дебютанту «Геликон-оперы» Ивану Гынгазову, приехавшему в Москву из Новосибирска.