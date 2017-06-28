Масштабная кибератака, поразившая вчера, 27 июня, множество стран, подтвердила позицию России о необходимости международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Подобные массированные кибератаки лишний раз подтверждают правоту тезиса российской стороны, который она излагала на самых различных уровнях, о том, что существование подобной опасности требует взаимодействия и сотрудничества на международном уровне», — сказал Песков.

Также он подчеркнул, что ни одна страна на данный момент не способна самостоятельно эффективно противостоять киберугрозам и «какими-то огульными обвинениями» этот вопрос не решить.

Песков отметил, что недавняя кибератака не нанесла серьезного урона России.

«Каких-то серьезных сбоев допущено не было. Достаточно эффективно работают системы защиты и на государственном, и на корпоративном уровнях», — добавил пресс-секретарь.

Глобальная атака вируса-вымогателя Petya во вторник поразила IT-системы многих российских и мировых компаний. Наибольший ущерб, по оценкам экспертов, нанесен Украине.