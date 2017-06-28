В Ливнах Орловской области разыскивают водителя внедорожника, проехавшего по братскому захоронению. Инцидент произошел накануне Дня города.

Как сообщает InfoOrel.ru, 24 июня посетители парка обнаружили на тротуарной плитке братского захоронения следы от шин. Автомобиль — судя по всему, внедорожник — буксовал при попытке разворота.

Местное издание «Уездный город», в свою очередь, уточняет, что на днях в этом месте прошла акция «Свеча памяти» — она была посвящена воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны. В братской могиле покоятся погибшие в войну жители Ливен и солдаты, освобождавшие город.

Журналисты просят откликнуться свидетелей происшествия, чтобы возбудить дело по факту вандализма.