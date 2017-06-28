Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в среду отказ представителей Соединенных Штатов предъявить доказательства химической атаки, якобы совершенной сирийским правительством, в которой США обвиняют президента страны Башара Асада.

В своем комментарии, размещенном на личной странице в Facebook, Захарова спародировала заявление, сделанное ранее представителем Госдепа Хезер Науэрт.

«Из прошлого мы (все) знаем, что режим Буша уже применял фальсификацию фактов о наличии ОМУ в Ираке против собственного народа для осуществления военной агрессии в отношении этой страны. Это вызывает у нас серьезные опасения», — написала Захарова.

Чтобы было понятно, к каким именно словам Науэрт относится комментарий, представитель МИД РФ добавила цитату представителя Госдепа: «Из прошлого мы (власти США) знаем, что режим Асада применял химическое оружие против собственного народа. Это вызывает у нас серьезные опасения».

Представительница американского внешнеполитического ведомства заявила ранее, что США не намерены предоставлять доказательства вины президента САР в химатаке, а также не собираются верить заявлениям о том, что правительство Сирии не планирует новых атак, напоминает телеканал «Звезда».