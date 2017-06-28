За прошедшие два года у россиян было выявлено почти 400 случаев заболевания лихорадкой Денге. Все заразившиеся побывали на отдыхе в экзотических странах, заявила на пресс-конференции глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

По ее словам, чаще всего россияне заражаются этими опасными болезнями в отпусках за границей.

«За прошедшие два года почти 400 случаев лихорадки Денге было привезено в страну из Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Анголы, Индии, Доминиканской Республики, Шри-Ланки и с Мальдивских островов», — подчеркнула Анна Попова.

Она напомнила, что лихорадка Денге передается через укусы комаров, поэтому важно максимально защищаться от них.

Глава Роспотребнадзора отметила, что за последние два года в России было зарегистрировано 296 случаев малярии, которой заражаются преимущественно в странах Азии и Африки.