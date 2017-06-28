В полицию и другие службы города Советского в Ханты-Мансийском автономном округе поступают сообщения о медведе, который завелся на кладбище. На людей хищник пока не нападал, но на территории кладбища был замечен неоднократно.

Как пишет ИА «Ура.ру», зарегистрировано уже несколько жалоб. Скорее всего, взрослый медведь приходит за едой, которую посетители оставляют на могилах. Горожане стараются обходить кладбище стороной.

Ранее медведи разорили кладбище возле поселка Кирпичный в Ханты-Мансийском районе ХМАО. Также 28 июня стало известно о нападении косолапого хищника в Приуральском районе ЯНАО, в 250 км от деревни Лаборовая.