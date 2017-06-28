Россия воспринимает заявления Белого дома о том, что власти Сирии готовят химическую атаку, как «приглашение» террористам и оппозиции к фабрикации провокации.

Об этом заявил в своем официальном комментарии департамент информации и печати МИД России.

«Рассматриваем все эти новые инсинуации на тему оружия массового поражения — в худших традициях натовской интервенции 2003 года в Ираке — не иначе как «приглашение» действующим в Сирии террористам, экстремистам и вооруженной оппозиции сфабриковать очередную масштабную провокацию с применением химоружия, за которой, по замыслу Вашингтона, и должна последовать «неотвратимое наказание» в адрес Башара Асада», – говорится на сайте ведомства.

Напомним, что США сообщили о том, что сирийская армия якобы готовит новую химическую атаку, результатом которой станут жертвы среди мирного населения. Вашингтон добавил, что если это произойдет, то для президента Сирии Башара Асада и его вооруженных сил цена такой атаки будет высока.