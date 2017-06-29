В Российской государственной библиотеке для молодежи стартовал XVI Всероссийский фестиваль «Молодые фотографы России-2017». Центральное событие форума — выставка финалистов конкурса, на которой будет представлено более 120 проектов авторов нового поколения. А в конце фестиваля жюри объявит имена 10 участников, которым будут присуждены стипендии от Министерства культуры России.

Вот уже 16 лет фестиваль выполняет роль площадки, которая дает возможность молодым фотографам продемонстрировать свои проекты и заявить о себе в профессиональном сообществе, обменяться идеями с коллегами, а также обзавестись полезными контактами и связями. На форуме участники могут не только получить новую информацию, но и обучиться новым приемам на творческих встречах и мастер-классах, расширить кругозор на лекциях и дискуссиях со звездами отечественного фотоискусства.

— Новому поколению важно не вариться в собственном соку, а выслушивать мнение коллег по цеху и экспертов, — рассказала «Известиям» секретарь Союза фотохудожников России, куратор фестиваля Наталья Ударцева. — Помимо встреч с мастерами фотоиндустрии, искусствоведами и кураторами, молодых мастеров ждет знакомство с новыми направлениями фотографии.

Посетителям фестиваля, интересующимся фотоискусством, кураторы рекомендуют обратить внимание на выставку работ авторов нового поколения.

— Молодые авторы не боятся браться за очень сложные социальные, психологические вопросы, смело передают свои ощущения и размышления о том времени, в котором они живут. И, конечно, они размышляют о представителях своего поколения, — поясняет куратор выставки.

Так, например, проект московской участницы Ксении Сидоровой «Четвертое измерение» посвящен подросткам, самовыражающимся с помощью переодевания в выдуманных персонажей — джедаев, героев аниме, воинов прошлых веков. На протяжении целого года автор серии взаимодействовала с различными тематическими сообществами и пыталась разобраться, что это — попытка бегства от реальности или новая форма творчества.

Кураторы также отмечают цикл Ольги Скворцовой из Солнечногорска «Мера веры». В нем фотограф рассказывает о роли религии в жизни молодых людей.

— Ольга снимала 33-летних героев — это возраст Христа. И расспрашивала их про отношения с православием. На снимках мы видим обстановку, в которой живут эти ребята, — рассказала Наталья Ударцева.

В фотопроекте «Имя» Дарьи Козак представлены портреты людей с необычными именами. Роза, Марк, Поль, Агата и другие запечатлены в ярких образах, раскрывающих тему экстравагантности в повседневной жизни. А героями серии «Рок у станка» Антона Афанасьева (Нижний Новгород) стали музыканты-любители, вынужденные зарабатывать на хлеб посторонними вещами и занимающиеся творчеством в свободное время.