Футболисты «Ростова» — полузащитник Александр Ерохин и нападающий Дмитрий Полоз — переходят в «Зенит» на правах свободных агентов. Об этом сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

«Зенит» приветствует Дмитрия Полоза и Александра Ерохина в Петербурге, желает успехов и всего наилучшего в составе сине-бело-голубых!» — такое сообщение опубликовано на официальном сайте «Зенита».

Контракт с «Зенитом» у обоих игроков рассчитан на три года.

Полоз перешел в ростовский клуб в 2012 году, стал серебряным призером чемпионата России и победителем Кубка страны.

«Эти почти шесть лет в «Ростове» были самыми лучшими в моей жизни. Здесь я встретил друзей, женился, тут у меня родился сын. Именно «Ростов» дал мне путь в большой футбол, сделал из меня игрока, и это я всегда буду помнить и ценить», — цитирует Дмитрия Полоза агентство ТАСС.

Ерохин играл за «Ростов» с 2016 года, является серебряным призером чемпионата России.

«Спасибо тренерскому штабу и персоналу, благодаря профессионализму которых команда прогрессировала и завоевала серебро премьер-лиги и достойно представляла Россию в Лиге чемпионов и Лиге Европы», — приводит слова Ерохина ТАСС.