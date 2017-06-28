Расследование дела об убийстве политика Бориса Немцова является одним из наиболее сложных в раскрытии, но это не освобождает от необходимости найти не только исполнителя преступления, но и заказчика. Об этом в среду заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Эти дела относятся к категории наиболее сложных в раскрытии, потому что, естественно, необходимо найти и привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков подобных убийств», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента России.

Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин неоднократно подчеркивал сложность расследования подобных дел. «Он говорил, что они очень тяжело расследуются, но это не значит, что кто-то будет отказываться от поисков преступников, этот процесс иногда занимает годы», — заметил официальный представитель Кремля.