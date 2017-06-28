Торец одного из жилых домов в Уфе планируется украсить граффити с изображением советского разведчика Рихарда Зорге. Рисунок может появиться на фасаде доме, расположенного на улице Зорге, в августе-сентябре текущего года, сообщил депутат Горсовета Уфы Артур Хазигалеев.

«Самое главное, это решение полностью поддержали жители! Они действительно хотят видеть на своем доме портрет легендарного разведчика Второй мировой и Героя Советского Союза», — приводит слова Хазигалеева ИА «Башинформ».

Отмечается, что данная инициатива принадлежит администрации Октябрьского района Уфы.

Легендарный советский разведчик Рихард Зорге вступил добровольцем в немецкую армию в 1914 году и принял участие в Первой мировой войне. На полях сражений был трижды ранен. В 1919 году вступил в Коммунистическую партию Германии. В 1924 году Зорге уехал в Москву и принял советское гражданство. В 1929 году он был завербован руководителем советской военной разведки Яном Берзиным и выполнял задания за границей. Работал под псевдонимами — Ика Рихардович Зонтер, Рамзай, Инсон и др. Успешно действовал в Китае в 1930–1932 годах, создал агентурную сеть, передававшую ценную информацию. Вернувшись из Китая в Германию, Зорге наладил связи с военной разведкой и гестапо, вступил в Национал-социалистическую рабочую партию Германии (НСДРП).

По заданию советской военной разведки германский коммунист Рихард Зорге прибыл в Японию в 1933 году и создал крайне эффективную сеть сбора информации. Он пользовался полным доверием посольства гитлеровской Германии в Токио, сумел наладить получение секретных сведений из высших кругов японского руководства.

Зорге был арестован японской контрразведкой 18 октября 1941 года. После долгих допросов он был приговорен к смертной казни через повешение, которая была проведена 7 ноября 1944 года. В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Именем Зорге названы улицы в Москве, Липецке, Казани, Уфе, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Санкт-Петербурге, а также в столице Казахстана — Астане. В Баку, где родился разведчик, работает дом-музей Зорге, его именем названа одна из главных улиц города.