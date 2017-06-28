За I квартал 2017 года количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума возросло на 2 млн человек по сравнению с показателями 2016 года. Об этом заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова на пленарном заседании Совета Федерации.

«Но я хочу обратить внимание на другой показатель. За I квартал 2017 года количество граждан, находящихся за чертой бедности, составил 15%, или 22 млн человек. Это больше, чем годовые показатели 2016 года (19,8 млн человек)», — цитирует Голикову официальный сайт Счетной палаты РФ.

Как отметила председатель, такой рост влияет на темпы экономического роста. Ранее ожидалось, что данные показатели сократятся на 1%.

Согласно докладу Голиковой, снизились и показатели располагаемых доходов населения на 0,8%. Тем не менее данный показатель существенно ниже статистики предыдущего года — 4,8%. Глава Счетной палаты почеркнула, что отрицательная динамика данного показателя «оказывает негативное влияние на уровень потребительского спроса, который тоже продолжает снижаться».