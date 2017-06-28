Режим чрезвычайной ситуации введен в Слюдянском районе Иркутской области в связи с лесными пожарами. Такой же режим уже установлен 21 июня на территории всей области.

Огонь в регионе, по сообщению властей, распространился на площади в 60 тыс. га и продолжает расширяться, несмотря на все усилия спасателей. За минувшие сутки им удалось ликвидировать 15 пожаров на 8 га в нескольких районах Иркутской области, сообщает сайт НТВ.Ru.

В зоне постоянного космического наблюдения находятся 12 крупных пожаров. На тушения этих очагов огня самолет МЧС России совершил 14 сбросов воды общим объемом 168 т. Для тушения сейчас задействовано 1185 человек, 245 единиц наземной техники. Авиационная техника осуществляет доставку личного состава и грузов, в том числе Ан-2, Як-18 и пять вертолетов Ми-8, сообщает ИА IrkutskMedia.