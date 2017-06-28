Почти 200 девушек — сотрудников полиции обеспечивают безопасность в Сочи во время проведения Кубка конфедераций-2017.

Всего на турнире работает 198 полицейских женского пола: 104 курсантки университета МВД и 94 сотрудницы территориальных органов внутренних дел Краснодарского края.

Полицейские женского пола работают без каких-либо поблажек, наравне с мужчинами. «На Кубке работать непросто. Устаем, конечно. Но когда понимаешь, какая на тебе ответственность, становится ясно, для чего ты это делаешь», — цитирует телеканал «360» сержанта полиции Ангелину Деревягину.

В обязанности девушек входят досмотровый контроль и охрана порядка во время проведения матчей.