На реставрацию Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге музей потратит более 100 млн рублей, сообщил заместитель директора по эксплуатации Борис Подольский.

«Реставрация Исаакия — это только музейные деньги. На 2017 год это 105 млн рублей», — цитирует Подольского «Интерфакс».

По словам замдиректора, в храме продолжится реставрация монументальной живописи, мрамора и позолоты. Также пройдут работы по утеплению купола Исаакия.

«Исаакиевский собор имеет очень интересную систему трехчастного купола. Одним из теплоизоляционных элементов на куполе является пробковое покрытие. Оно простояло 150 лет и, естественно, состарилось. Будет проводиться замена старой раскрошившейся пробки на новые элементы», — сказал Подольский.

Помимо этого, музей-памятник продолжит реставрацию Спаса на Крови, на которую уже выделено около 40 млн рублей музейных средств и еще 65 млн рублей из бюджета Санкт-Петербурга.