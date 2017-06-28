«Почта России» выявила и пресекла мошенническую схему отправки «серой почты», причинившей государству ущерб на сотни миллионов рублей, сообщает пресс-служба компании.

Сотрудники службы безопасности предприятия выяснили, что вброс «серой почты» осуществлялся крупным посредником между отправителями и «Почтой России» — коммерческой компанией «ООО «Экспресс».

Кроме того, в сговоре с правонарушителями подозреваются ответственные должностные лица почтамтов при Казанском и Ярославском вокзалах Москвы и авиационного отделения перевозки почты Шереметьево.

С помощью современных IT-технологий специалисты выявили значительные объемы неучтенных дубликатов почтовых контейнеров с «серой почтой». На всех изъятых отправлениях имеется оттиск, принадлежащей ООО «Экспресс».

«Почта России» заявила о прекращении договорных отношений с данной компанией.