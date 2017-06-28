Росприроднадзор планирует провести проверку 24 мусорных полигонов в Подмосковье, которые должны быть закрыты. Об этом сообщил глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артем Сидоров.

Ранее зампред российского правительства Александр Хлопонин поручил проверить в российских регионах 14 мусорных полигонов, которые планировалось закрыть.

«В целом мы ожидаем поручения правительства РФ об аналогичных поверках 24 полигонов Московской области, ранее планируемых к закрытию. По имеющейся у нас информации, 19 из них закрыты, 5 еще подлежат закрытию», — пояснил Артем Сидоров.

Кроме того, он сообщил о планах провести проверки всех действующих полигонов твердых коммунальных отходов по стране.

Ранее власти Московской области приняли решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона «Кучино» в Балашихе после поручение президента России Владимира Путина.