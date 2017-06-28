Евросоюз на полгода пролонгировал экономические санкции против предприятий и секторов экономики России.

Члены Евросовета единогласно поддержали продление санкций против РФ до 31 января 2018 года, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

«Решение поддержано единогласно, как того требует соответствующее процедурное правило», — заявил представитель Евросовета «РИА Новости».

Ранее председатель совета Дональд Туск заявил, что главы стран сообщества приняли политическое решение о продлении действующих ограничений в отношении как отдельных предприятий и физических лиц, так и отраслей экономики России. Процедура формального подтверждения была запущена 22 июня.