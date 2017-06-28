Вашингтон надеется вскоре начать переговоры с Москвой по стратегической стабильности, сообщил спецпомощник президента США Кристофер Форд.

«Мы надеемся вскоре начать диалог по стратегической стабильности. Было достигнуто соглашение продвигаться по этому вопросу. Такого рода взаимодействие поможет нам лучше понять позиции каждой из сторон, какие потребности, желания и проблемы имеются», — передает слова Форда «РИА Новости».

В то же время он отметил, что гарантий решения проблем между США и Россией нет.

Форд подчеркнул, что Соединенные Штаты и РФ пытаются возобновить переговоры по соглашению о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РМСД), и выразил надежду на то, что встреча по этому вопросу состоится в ближайшее время.

Недавно СМИ сообщили о планах США покинуть договор по РСМД, однако Белый дом опроверг эти заявления. Договор по РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км.