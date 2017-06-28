ДТП с участием легкового и грузового автомобилей произошло под Саратовом. В результате пострадали пять человек, сообщил начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

По его словам, столкновение грузовика Hyundai и автомобиля Hyundai Getz произошло сегодня утром на трассе Сызрань–Саратов–Волгоград вблизи поворота на Татищево.

«Водителя легковушки пришлось вытаскивать с помощью специального инструмента. Одна из пострадавших уехала на попутке. Самого тяжелого пострадавшего госпитализировали на реанимационном автомобиле облспаса», — приводит слова Юрина ИА «Взгляд-инфо».

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.