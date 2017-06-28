Сегодня продолжилось совещание присяжных по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Присяжные так и не смогли прийти к единогласному мнению за три часа совещания и начали голосование. Об этом пишут «РИА Новости»

Вчера коллегия присяжных не смогла вынести приговор и попросила о перерыве до среды.

Как отмечает «Газета.ру», гособвинение попросило вынести подсудимым обвинительный вердикт.

Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.