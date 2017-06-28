Оштрафованы родители четырех подростков, выложивших в соцсеть фото у памятника защитникам Отечества в Беломорске. Решение было принято на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Они были привлечены к ответственности по статье КоАП «За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Штраф составил 500 рублей.

Один из подростков должен заплатить штраф по статье КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики либо символики». Кроме того, начата доследственная проверка по факту осквернения памятника, сообщает ИА «Карелinform».

Напомним, речь идет о скандале, который разразился после того, как в полицию обратился один из жителей Беломорска. По его словам, группа подростков осквернила памятник защитникам Отечества 1941−1945 годов. Один из них взобрался на монумент и вскинул руку в нацистском приветствии.

Снимок появился в соцсети, после чего его прокомментировал полицейский Алексей Геккин. Он написал о том, что совершившие этот поступок — «моральные уроды». Однако на этот комментарий пожаловалась мать одного из несовершеннолетних. В ответ на это полицейские по всей стране начали флешмоб «ЛёшаПрав».