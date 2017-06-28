Популярный итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо, ставший известным благодаря роли комиссара Катани в сериале «Спрут», представил свой новейший фильм — социальную драму «Семь минут» на 39-м Московском международном кинофестивале (ММКФ).

По словам Плачидо, эта картина выходит за рамки его режиссерского опыта. «Чаще я снимал полицейские истории о преступлениях. Я приговорен работать в этом жанре, публика просит криминала», — цитирует режиссера ТАСС.

Продюсером фильма выступила жена Плачидо — 33-летняя актриса Федерика Винченти, пишет сайт «Комсомольской правды».

71-летний итальянец выразил надежду, что даже в России, наверное, многие знают, что женщины, борющиеся за свои права, становились героинями фильмов Плачидо.

Картину, вошедшую в программу «Мастера», можно будет посмотреть вечером в среду.